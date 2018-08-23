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В «Балтике» рассказали о финансовых проблемах клуба
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В «Балтике» рассказали о финансовых проблемах клуба 

Газета.Ru 23 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Председатель совета директоров "Балтики" Александр Шендерюк-Жидков рассказал о финансовой ситуации в клубе, передает Sport24.
"С точки зрения финансовой ситуации, то завтра встречаемся с тренером, директором и ведущими игроками, обсудим ситуацию и узнаем, есть ли у руководства клуба план по выходу из ситуации.
Мне сложно комментировать с операционной точки зрения, но со стратегической точки зрения мы обеспокоены. С другой стороны, руководство заявляет, что это временная ситуация", — заявил Шендерюк-Жидков.
Ранее сообщалось, что футболисты "Балтики" собираются бойкотировать матч восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против ярославского "Шинника" из-за того, что уже четыре месяца не получают зарплату.
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