В «Балтике» рассказали о финансовых проблемах клуба

Председатель совета директоров "Балтики" Александр Шендерюк-Жидков рассказал о финансовой ситуации в клубе, передает Sport24.

"С точки зрения финансовой ситуации, то завтра встречаемся с тренером, директором и ведущими игроками, обсудим ситуацию и узнаем, есть ли у руководства клуба план по выходу из ситуации.

Мне сложно комментировать с операционной точки зрения, но со стратегической точки зрения мы обеспокоены. С другой стороны, руководство заявляет, что это временная ситуация", — заявил Шендерюк-Жидков.

Ранее сообщалось, что футболисты "Балтики" собираются бойкотировать матч восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против ярославского "Шинника" из-за того, что уже четыре месяца не получают зарплату.