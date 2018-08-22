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Ковальчук поздравил Дзюбу с днем рождения
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Ковальчук поздравил Дзюбу с днем рождения 

Спорт-Экспресс 22 августа 2018
Фото: ТАСС
Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук поздравил форварда "Зенита" Артема Дзюбу с днем рождения. Сегодня игроку петербургского клуба исполнилось 30 лет.
— Дзюба ответил, что будет как корова на льду (на приглашение принять участие в хоккейном матче) Это больше, наверное, был такой небольшой подкол, — цитирует Ковальчука РИА Новости. — Пользуясь случаем, конечно, мы его поздравляем, желаем ему удачи, побольше забитых голов.
Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В составе петербургского клуба он выигрывал Кубок России, а также Суперкубок (дважды).
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