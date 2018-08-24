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В справедливости побед «Реала» усомнились
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В справедливости побед «Реала» в Лиге чемпионов усомнились 

Lenta.ru 23 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник каталонской «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал победы мадридского «Реала» в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов. Слова чилийского футболиста приводит Goal.
31-летний хавбек скептически относится к последним успехам мадридского клуба на европейской арене. По мнению Видаля, «сливочным» не удалось бы одержать победы в двух последних финалах Лиги чемпионов в том случае, если бы тогда действовала система видеопомощи арбитрам (VAR).
Чилиец присоединился «Барселоне» в начале августа. Предыдущим клубом в карьере футболиста была мюнхенская «Бавария».
Мадридский Реал одержал победы в трех последних финалах Лиги чемпионов. В двух последних розыгрышах испанский клуб выбивал на стадии плей-офф «Баварию».
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