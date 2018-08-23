Усманов вложился в «Пахтакор»

Российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов инвестировал в футбольный клуб «Пахтакор» $20 млн Таким образом, меценат поддержал развитие спорта на своей родине.
Известно, что в скором времени за счёт денежных вложений Усманова будет модернизирован столичный стадион. Проект оценивается в $100 млн
«Я горжусь тем, что я узбек, горжусь, что это моя родная земля, всё, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту», — цитирует бизнесмена телеканал «Узбекистан 24».
В начале августа стало известно Усманов продал свою долю (30%) английского футбольного клуба «Арсенал» Стэну Кронке. Таким образом, американский предприниматель стал единоличным владельцем гранда.