Усманов вложился в «Пахтакор»

«Я горжусь тем, что я узбек, горжусь, что это моя родная земля, всё, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту», — цитирует бизнесмена телеканал «Узбекистан 24».

Известно, что в скором времени за счёт денежных вложений Усманова будет модернизирован столичный стадион. Проект оценивается в $100 млн