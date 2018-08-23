Ещё
Усманов вложился в «Пахтакор»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Усманов вложился в узбекский «Пахтакор» 

News.ru 1 час назад
Фото: vk.com/pakhtakor_tashkent
Российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов инвестировал в футбольный клуб «Пахтакор» $20 млн Таким образом, меценат поддержал развитие спорта на своей родине.
Известно, что в скором времени за счёт денежных вложений Усманова будет модернизирован столичный стадион. Проект оценивается в $100 млн 
«Я горжусь тем, что я узбек, горжусь, что это моя родная земля, всё, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту», — цитирует бизнесмена телеканал «Узбекистан 24».
В начале августа стало известно Усманов продал свою долю (30%) английского футбольного клуба «Арсенал» Стэну Кронке. Таким образом, американский предприниматель стал единоличным владельцем гранда.
News.ru: последние новости
Самедов ответил на критику Гамовой ЦСКА наказали условным закрытием фанатской трибуны «Реал» сдаст Лунина в аренду «Леганесу»
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина возможной отмены Олимпийских игр19
Как заработать на матче «Бавария» — «Хоффенхайм»2
Новый тренер «бросил» Медведеву95
Бестемьянова рассказала о подставе для Загитовой14
Навка прокомментировала аннулирование своих мировых рекордов в фигурном катании
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение