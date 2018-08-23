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Роналду: время в «Реале» осталось в прошлом
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Роналду: время в «Реале» осталось в прошлом 

RT на русском 23 августа 2018
Фото: imago sportfotodienst globallookpress.com
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сказал, что ему легко далось решение о переходе в итальянский клуб из мадридского «Реала».
«Всё, что было в Мадриде — невероятно. Я смог выиграть всё и там же жила моя семья. Тем не менее этот отрезок моей жизни остался в прошлом. Поэтому решение о трансфере далось мне легко», — приводит слова форварда DAZN.
Роналду выступал за клуб из столицы Испании на протяжении девяти лет. За это время он принял участие в 438 матчах и забил 450 мячей.
Трансфер 33-летнего португальца обошёлся «Ювентусу» около €100 млн  Ранее Роналду назвал одну из причин своего перехода в «Ювентус».
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