Футболист угодил в тюрьму за торговлю бывшей женой

Бывший защитник английского «Вест Хэм Юнайтед» чех Томаш Ржепка был приговорен к тюремному заключению за то, что предлагал секс-услуги от имени своей бывшей супруги. Об этом сообщает TalkSport.

44-летний Ржепка размещал рекламу интимных услуг от имени бывшей жены Владки Ербовы в интернете. В этом ему помогала Катерина Кристелова, которая разместила три рекламы услуг эскорта.

Футболист был приговорен к шести месяцам тюрьмы. Кристелова как сообщница обязана выплатить штраф размером в 50 тысяч крон (почти две тысячи евро).

«Я сожалею. Был неправ. Но мои отношения с бывшей женой были далеки от идеальных», — заявил Ржепка.

Он также подчеркнул, что к подобному шагу его подтолкнуло то обстоятельство, что ему не удавалось увидеть сына.

В активе Ржепки 46 игр в составе сборной Чехии. Защитник известен своими выступлениями в европейских клубах. Вместе с итальянской «Фиорентиной» Ржепка завоевал Кубок Италии. В Англии защитник выступал за «Вест Хэм Юнайтед». У Ржепки была репутация грубого игрока. За свою карьеру он 19 раз получал красную карточку.