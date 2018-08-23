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Футболист угодил в тюрьму за торговлю бывшей женой
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Футболист угодил в тюрьму за торговлю бывшей женой 

Lenta.ru 23 августа 2018
Фото: Reuters
Бывший защитник английского «Вест Хэм Юнайтед» чех Томаш Ржепка был приговорен к тюремному заключению за то, что предлагал секс-услуги от имени своей бывшей супруги. Об этом сообщает TalkSport.
44-летний Ржепка размещал рекламу интимных услуг от имени бывшей жены Владки Ербовы в интернете. В этом ему помогала Катерина Кристелова, которая разместила три рекламы услуг эскорта.
Футболист был приговорен к шести месяцам тюрьмы. Кристелова как сообщница обязана выплатить штраф размером в 50 тысяч крон (почти две тысячи евро).
«Я сожалею. Был неправ. Но мои отношения с бывшей женой были далеки от идеальных», — заявил Ржепка.
Он также подчеркнул, что к подобному шагу его подтолкнуло то обстоятельство, что ему не удавалось увидеть сына.
В активе Ржепки 46 игр в составе сборной Чехии. Защитник известен своими выступлениями в европейских клубах. Вместе с итальянской «Фиорентиной» Ржепка завоевал Кубок Италии. В Англии защитник выступал за «Вест Хэм Юнайтед». У Ржепки была репутация грубого игрока. За свою карьеру он 19 раз получал красную карточку.
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