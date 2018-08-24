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Названы самые популярные футбольные клубы мира
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Названы самые популярные футбольные клубы мира 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Компания JD Sports выяснила, какой футбольный клуб является самым популярным в мире. Результаты приводит издание Marca.
Исследование проводилось на анализе поисковых запросов Google. Лидером по запросам в 97 странах мира, в том числе в России, стал мадридский «Реал». На втором месте располагается лондонский «Арсенал», имея в активе 17 стран. Замыкает тройку лидеров английский «Манчестер Юнайтед» (16 стран).
Отмечается, что в 20 лучших не вошел ни один из российских клубов.
В мае 2018-го редакция ESPN назвала самого популярного спортсмена в мире. Им стал нападающий Криштиану Роналду, в июле этого года перешедший из «Реала» в туринский «Ювентус».
«Реал» был признан Международной федерации футбола (ФИФА) самым лучшим футбольным клубом XX века. Сливочные являются самой титулованной командой в истории Лиги чемпионов (13 побед на турнире) и испанского чемпионата (33 победы в национальном первенстве и 19 кубков Испании).
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