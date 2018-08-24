Умер Алексей Парамонов

93-летний советский футболист Алексей Парамонов скончался. Об этом ТАСС сообщил его друг Михаил Захаров.

10 дней назад Захаров рассказывал, что с конца июля олимпийский чемпион 1956 года находился в пансионате ветеранов труда в Москве, где сначала «все было отлично», а позже здоровье Парамонова «сдало» — зрение упало, дыхание стало тяжелым, а ноги парализовало. По этой причине бывшего спортсмена госпитализировали.

В минувшую субботу Парамонов, страдавший от почечной недостаточности и рака простаты, был доставлен в реанимацию, где позже и скончался. По словам его друга, сегодня родственники футболиста выберут дату, когда он будет похоронен.