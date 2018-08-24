Ещё
Умер Алексей Парамонов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер Алексей Парамонов 

Рамблер 22 часа назад
Фото: globallookpress.com
93-летний советский футболист Алексей Парамонов скончался. Об этом ТАСС сообщил его друг Михаил Захаров.
10 дней назад Захаров рассказывал, что с конца июля олимпийский чемпион 1956 года находился в пансионате ветеранов труда в Москве, где сначала «все было отлично», а позже здоровье Парамонова «сдало» — зрение упало, дыхание стало тяжелым, а ноги парализовало. По этой причине бывшего спортсмена госпитализировали.
В минувшую субботу Парамонов, страдавший от почечной недостаточности и рака простаты, был доставлен в реанимацию, где позже и скончался. По словам его друга, сегодня родственники футболиста выберут дату, когда он будет похоронен.
Алексей Парамонов играл за футбольные клубы ВВС и «Строитель», однако большую часть карьеры, 12 лет, провел в «Спартаке». В составе столичной команды он отыграл 264 матча, забив в них 63 гола. В 1956 году футболист стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
Комментарии1  Ещё 107 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение