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Тарханов назвал «судьбой» результат жеребьевки Кубка России
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Тарханов назвал «судьбой» результат жеребьевки Кубка России 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Советник президента "Урала" Александр Тарханов поделился мнением о результатах жеребьевки 1/16 финала Кубка России, передает Sport24.
"Уралу" предстоит сыграть с "Нефтехимиком". Матч пройдет на выезде 26 или 27 сентября.
"Результаты жеребьевки? Это судьба. Мы рады, — хороший стадион, будет возможность еще раз насладиться красотами.
Команда соперников играет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но ни о какой недооценке речи не может идти. Вообще, это выдумки журналистов. И то, что к матчам кубка команды относятся менее серьезно, чем к чемпионату — тоже. Такого быть не может, это игра. Я сам играл, и поэтому понимаю что это такое", — заявил Тарханов.
Ранее экс-наставник "Спартака" заявил, что команде будет трудно обыграть "Черноморец".
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Комментарии1  Ещё 2 источника 
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