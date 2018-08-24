Тарханов назвал «судьбой» результат жеребьевки Кубка России

Советник президента "Урала" Александр Тарханов поделился мнением о результатах жеребьевки 1/16 финала Кубка России, передает Sport24.

"Уралу" предстоит сыграть с "Нефтехимиком". Матч пройдет на выезде 26 или 27 сентября.

"Результаты жеребьевки? Это судьба. Мы рады, — хороший стадион, будет возможность еще раз насладиться красотами.

Команда соперников играет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но ни о какой недооценке речи не может идти. Вообще, это выдумки журналистов. И то, что к матчам кубка команды относятся менее серьезно, чем к чемпионату — тоже. Такого быть не может, это игра. Я сам играл, и поэтому понимаю что это такое", — заявил Тарханов.