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Гончаренко посоветовал судьям меньше свистеть
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Тренер ЦСКА Гончаренко посоветовал судьям меньше свистеть 

Вести.Ru 11 часов назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру армейцев с казанским "Рубином". Он заявил, что его футболисты могли выиграть, так как создали больше моментов, чем соперник. Также наставник красно-синих посоветовал судьям поменьше вмешиваться в происходящее на поле.
"Два разных тайма в нашем исполнении или "Рубина", не знаю. Мы смогли отыграться. С "Рубином" всегда тяжело. Могли выиграть этот матч. Моментов у нас было побольше", — цитирует Гончаренко РИА Новости.
Кроме того, он не стал оценивать эпизод с падением в штрафной защитника красно-синих Фернандеса, однако дал совет арбитрам. "Судьям нужно больше давать играть и меньше свистеть в игровых ситуациях. Это не только нас касается, а всех команд", — заявил белорусский специалист.
Напомним, что встреча между "Рубином" и ЦСКА, которая прошла в Казани, завершилась результативной ничьей — 1:1.
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