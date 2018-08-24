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Футболист погиб от рук наркокартеля
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Футболист погиб от рук наркокартеля 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: STRINGER Mexico / Reuters
Мексиканский футболист Кристиан Эрнандес и его мать Фабиола погибли в результате атаки представителей наркокартеля на границе Мексики и США. Об этом сообщает Breitbart.
Семья находилась в машине в тот момент, как группа вооруженных боевиков открыла по ним огонь. В результате атаки Эрнандес с матерью были убиты, в то время как отец и сестра Эрнандеса уцелели. По мнению правоохранительных органов, изначально бандиты собирались совершить нападение на другой автомобиля и перепутали своих жертв.
Футбольная федерация Мексики уже выступила с заявлением, где выразила соболезнования в связи с гибелью футболиста и его матери. 16-летний Эрнандес выступал за команду «Реал Сан Косме».
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