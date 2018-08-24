Футболист погиб от рук наркокартеля

Мексиканский футболист Кристиан Эрнандес и его мать Фабиола погибли в результате атаки представителей наркокартеля на границе Мексики и США. Об этом сообщает Breitbart.

Семья находилась в машине в тот момент, как группа вооруженных боевиков открыла по ним огонь. В результате атаки Эрнандес с матерью были убиты, в то время как отец и сестра Эрнандеса уцелели. По мнению правоохранительных органов, изначально бандиты собирались совершить нападение на другой автомобиля и перепутали своих жертв.

Футбольная федерация Мексики уже выступила с заявлением, где выразила соболезнования в связи с гибелью футболиста и его матери. 16-летний Эрнандес выступал за команду «Реал Сан Косме».