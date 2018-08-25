«Рубин» поздравил Бердыева с 66-летием

25 августа российскому специалисту исполнилось 66 лет.

Бердыев начинал тренерскую карьеру в клубе "Химик" из Джамбула. Впоследствии он работал с "Кайратом", "Генчлербирлиги", "Мунайши", "Нисой", сборной Туркменистана, "Кристаллом".

В 2001 году возглавил "Рубин", который тренировал до 2013 года, дважды выиграв чемпионат России. Затем Бердыев работал с "Ростовом", а в прошлом году вернулся в казанский клуб.

Ранее "Ахмат" на последней минуте вырвал победу у "Рубина".