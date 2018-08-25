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«Рубин» поздравил Бердыева с 66-летием
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«Рубин» поздравил Бердыева с 66-летием 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Газета.Ru
Казанский "Рубин" поздравил главного тренера команды Курбана Бердыева с днем рождения, сообщает Sport24.
25 августа российскому специалисту исполнилось 66 лет.
Бердыев начинал тренерскую карьеру в клубе "Химик" из Джамбула. Впоследствии он работал с "Кайратом", "Генчлербирлиги", "Мунайши", "Нисой", сборной Туркменистана, "Кристаллом".
В 2001 году возглавил "Рубин", который тренировал до 2013 года, дважды выиграв чемпионат России. Затем Бердыев работал с "Ростовом", а в прошлом году вернулся в казанский клуб.
Ранее "Ахмат" на последней минуте вырвал победу у "Рубина".
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