Черчесова публично унизили на матче

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на центральном матче пятого тура РПЛ "Спартак" — "Динамо".
В конце первого тайма героя чемпионата мира 2018 года показали на большом экране, но болельщики на стадионе почему-то его освистали.
Об этом сообщает корреспондент "Евро-Футбол.ру" Максим Фридман. Также спартаковские болельщики спели "Черчесов — пёс", демонстрируя нелюбовь к экс-легенде "Спартака".
Отметим, что московский «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо» (2:1) в матче 5-го тура чемпионата России.