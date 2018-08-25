Черчесова публично унизили на матче

Черчесова освистали на матче «Спартак» — «Динамо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на центральном матче пятого тура РПЛ "Спартак" — "Динамо".

В конце первого тайма героя чемпионата мира 2018 года показали на большом экране, но болельщики на стадионе почему-то его освистали.

Об этом сообщает корреспондент "Евро-Футбол.ру" Максим Фридман. Также спартаковские болельщики спели "Черчесов — пёс", демонстрируя нелюбовь к экс-легенде "Спартака".

Отметим, что московский «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо» (2:1) в матче 5-го тура чемпионата России.