«Урал» одержал волевую победу над «Ахматом»

«Урал» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв «Ахмат»

Екатеринбургский «Урал» одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая над «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В следующем туре «Урал» встретится с ЦСКА, а «Ахмат» — с «Уфой».

Ранее «Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в матче пятого тура РПЛ.