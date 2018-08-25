«Урал» одержал волевую победу над «Ахматом»

Екатеринбургский «Урал» одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, проходившая над «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Гости открыли счёт в середине первого тайма, усилиями Идриссы Думбия. В начале второй половины игры подопечные Дмитрия Парфёнова восстановили равенство. Это сделал Эрик Бикфалви. А на 78 минуте игры Николай Димитров забил решающий мяч в ворота грозненцев.
В следующем туре «Урал» встретится с ЦСКА, а «Ахмат» — с «Уфой».
Ранее «Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в матче пятого тура РПЛ.