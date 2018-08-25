Тренер ЦСКА не исключает возможность новых трансферов 

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не стал исключать возможность появления в команде новых футболистов, передает Sport24.
"Мы очень довольны, как работает наша команда и каким образом мы можем взаимодействовать. Приобретения еще возможны, пока трансферное окно не закрыто.
Шиманьский? Не хотелось бы комментировать какие-то слухи. Но мы прекрасно понимаем, что нам еще нужны футболисты. Плюс ждем восстановления травмированных, их немало.
Мы должны думать, как усилить игру и улучшить взаимодействия, а очки — это побочный продукт хорошо проделанной работы. Главное понимать, как атаковать и обороняться. Нужен баланс, а на очки будем смотреть потом", — сказал специалист в эфире канала "Матч Премьер".
Сейчас столичный клуб играет с "Рубином" в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн трансляцию встречи.
Ранее стали известны стартовые составы "Рубина" и ЦСКА.