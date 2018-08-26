«Барселона» одержала вторую победу в чемпионате Испании 

"Барселона" обыграла "Реал Вальядолид" в матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2018/19, сообщает "Советский спорт".
Игра проходила на стадионе "Хосе Соррилья" и завершился минимальной победой каталонцев со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на свой счет записал нападающий Усман Дембеле. На 57-й минуте встречи защитник "Барселоны" Сержи Робето в штрафной соперника скинул мяч головой французу, который успешно поразил дальний угол ворот Жорди Масипа.
Ранее сообщалось, что "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Леганесом".
Футбол. Чемпионат Испании. 2-й тур"Реал Вальядолид" (Вальядолид) — "Барселона" (Барселона) — 0:1Голы: 0:1 — Дембеле, 57.