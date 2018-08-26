Ещё
«Барселона» одержала вторую победу в чемпионате Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» одержала вторую победу в чемпионате Испании 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
"Барселона" обыграла "Реал Вальядолид" в матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2018/19, сообщает "Советский спорт".
Игра проходила на стадионе "Хосе Соррилья" и завершился минимальной победой каталонцев со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на свой счет записал нападающий Усман Дембеле. На 57-й минуте встречи защитник "Барселоны" Сержи Робето в штрафной соперника скинул мяч головой французу, который успешно поразил дальний угол ворот Жорди Масипа.
Ранее сообщалось, что "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Леганесом".
Футбол. Чемпионат Испании. 2-й тур"Реал Вальядолид" (Вальядолид) — "Барселона" (Барселона) — 0:1Голы: 0:1 — Дембеле, 57.
Газета.Ru: последние новости
У защитника "Динамо" нет претензий к судейству в матче со "Спартаком" СМИ: Абрамович попросил рассмотреть вопрос о продаже "Челси" Президент "Урала" хочет подписать Месси
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесова публично унизили на матче51
Ученица Тутберидзе шокировала Европу9
В МОК сделали сенсационное признание про допинг24
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики19
Футболисты «Спартака» отказались от общения со СМИ
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение