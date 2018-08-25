«Спартак» вырвал победу у «Динамо»

«Спартак» удержал победу над «Динамо»

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над столичным «Динамо» (2:1) в матче 5-го тура чемпионата России.

Уже на 5-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти — Шуньич в собственной штрафной снёс Зе Луиша . Одиннадцатиметровый забил Квинси Промес.

На 14-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Подача с углового прошла у Самедова — Мельгарехо выпрыгнул выше всех и головой вогнал мяч под перекладину.

Отквитать один мяч динамовцам удалось на 82-й минуте. Рыков со своей половины поля запустил «парашют» за шиворот Макисменко. Голкипер далеко вышел из ворот и не сумел поймать мяч.

«Спартак» с 13 очками возглавляет таблицу, а «Динамо» с 6 очками на 7-м месте.