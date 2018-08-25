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«Спартак» вырвал победу у «Динамо»
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«Спартак» удержал победу над «Динамо» 

LiveSport.Ru 10 часов назад
Фото: ТАСС
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над столичным «Динамо» (2:1) в матче 5-го тура чемпионата России.
Уже на 5-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти — Шуньич в собственной штрафной снёс Зе Луиша. Одиннадцатиметровый забил Квинси Промес.
На 14-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Подача с углового прошла у Самедова — Мельгарехо выпрыгнул выше всех и головой вогнал мяч под перекладину.
Отквитать один мяч динамовцам удалось на 82-й минуте. Рыков со своей половины поля запустил «парашют» за шиворот Макисменко. Голкипер далеко вышел из ворот и не сумел поймать мяч.
«Спартак» с 13 очками возглавляет таблицу, а «Динамо» с 6 очками на 7-м месте.
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