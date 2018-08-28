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Экс-защитник «МЮ»: подход Моуринью топит игроков
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Экс-защитник «МЮ»: подход Моуринью топит игроков 

Газета.Ru + ещё 26 28 августа 2018
Фото: РИА Новости
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер поделился мнением о подходе главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью к тренировочному процессу, передает "Советский спорт".
"Они играют в очень плохой футбол. Они говорят, что Моуринью — победитель, но это еще не все. Стиль игры тоже важен. Очень важен. Команда должна чувствовать себя уверенно на поле, а нынешние футболисты не знают, как импровизировать.
Они тратят миллионы и не могут показать внятной игры. В клубе калибра "Манчестер Юнайтед" это недопустимо. Нужно что-то менять, и Моуринью на это не способен. Его подход топит игроков", — приводит слова бывшего защитника TalkSport.
Последний матч против "Тоттенхэма" "МЮ" проиграл с разгромным счетом 0:3.
Ранее "МЮ" отклонил предложение "Атлетико" о покупке Марсьяля.
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