Экс-защитник «МЮ»: подход Моуринью топит игроков

"Они играют в очень плохой футбол. Они говорят, что Моуринью — победитель, но это еще не все. Стиль игры тоже важен. Очень важен. Команда должна чувствовать себя уверенно на поле, а нынешние футболисты не знают, как импровизировать.

Они тратят миллионы и не могут показать внятной игры. В клубе калибра "Манчестер Юнайтед" это недопустимо. Нужно что-то менять, и Моуринью на это не способен. Его подход топит игроков", — приводит слова бывшего защитника TalkSport.

Последний матч против "Тоттенхэма" "МЮ" проиграл с разгромным счетом 0:3.

Ранее "МЮ" отклонил предложение "Атлетико" о покупке Марсьяля.