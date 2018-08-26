Семак против своих: «Уфа» сыграет за «Спартак»

Сергей Семак впервые привезет «Зенит» в гости к своей бывшей команде, дерзкий «Оренбург» примет на своем поле разозленный «Краснодар», а бедствующий «Анжи» сыграет в Москве с чемпионом. «Газета.Ru» анонсирует матчи игрового дня РПЛ.
Откроет игровую программу дня в РПЛ встреча в Оренбурге, где местный клуб сразится с «Краснодаром».
Команда Владимира Федотова является безусловным открытием старта сезона в Российской премьер-лиге, и сам наставник уверенно объясняет почему.
«Мы достойно смотрелись со «Спартаком» (0:1), проиграв лишь из-за обидных ошибок. Но на основе этого матча игроки поняли, что могут сражаться на равных с любым соперником и при более уверенном исполнении добиваться позитивных результатов, — цитируют Федотова «Известия».
— Это сработало уже в следующих матчах и принесло нынешний промежуточный результат. Но, разумеется, мы не почиваем на лаврах и с максимальной отдачей готовимся к каждой игре».
Уступив в стартовом туре «Спартаку», вернувшийся за один сезон в Премьер-лигу «Оренбург» одержал три победы кряду и находится сейчас в группе лидеров, опережая в том числе и своего соперника.
Правда, ни разница в три очка в пользу выскочки, ни чужой стадион не влияют на статус «быков» в этом противостоянии: «Краснодар» остается фаворитом.
К тому же черно-зеленые, всю неделю находившиеся на взводе после несправедливого, по их мнению, поражения от того же «Спартака», будут максимально заряжены и мотивированы.
Схлопотавшего за свои фортели трехматчевую дисквалификацию Ари в нападении наверняка заменит молодой воспитанник клуба Иван Игнатьев, а на левом фланге обороны стоит ожидать вернувшегося из Стамбула с переговоров колумбийца Кристиана Рамиреса — «Краснодар» не договорился с «Фенербахче» о цене, и для российского клуба это, возможно, к лучшему.
Встреча «Уфы» с «Зенитом» будет не только поединком двух российских команд, бьющихся в квалификации Лиги Европы за выход в групповую стадию турнира, но и первым матчем Сергея Семака против своего бывшего клуба.
Именно в «Уфе» один из самых трендовых молодых российских тренеров сделал себе имя, и во многом благодаря работе в столице Башкортостана получил приглашение на пост рулевого в самом богатом клубе страны.
Уход, само собой, проходил мирно, и в Уфе Семака встретят дружелюбно. Другое дело, что Сергей Томаров и его подопечные постараются максимально усложнить сопернику жизнь.
Томаров работал в штабе Семака, прежде чем самому принять бразды правления уфимцами, и прекрасно знает все особенности работы визави, ну а «Зенит» сам по себе изучен вдоль и поперек и без того.
Другое дело, что соперникам сине-бело-голубых это пока никак не помогает — команда из Северной столицы остается единственной, не потерявшей еще ни одного очка в РПЛ.
Правда, после пятничной победы «Ростова» и субботней викторией «Спартака» «Зенит» откатился на третье место, имея игру в запасе. Конечно, к суперматчу против красно-белых, который состоится в следующий уикенд, зенитовцы хотят подойти во главе таблицы.
Об усталости от еврокубков говорить особенно не стоит — это касается обоих соперников. «Зенит» при этом обладает большей обоймой игроков, а Леандро Паредес и вовсе свеж, так как пропускал первую встречу с норвежским «Мольде» из-за удаления против минского «Динамо».
Интерес вызывает и состав «Уфы»: решится ли Томаров выставить полностью основных игроков в надежде зацепить очки, или же сосредоточится на грядущем ответном матче с шотландским «Рейнджерс», где после поражения в Глазго (0:1) башкирцам обязательно нужна победа.
Закроет программу уикенда и пятого тура РПЛ поединок в Черкизове, где «Локомотив» примет махачкалинский «Анжи». И пусть «железнодорожники» начали сезон ни шатко ни валко, представить, что чемпион потеряет здесь очки, очень сложно.
«Анжи» по-прежнему находится в бедственном положении, пусть, по словам главного тренера Магомеда Адиева, «позитивные сдвиги» и наметились.
С точки зрения Российского футбольного союза ничего такого не произошло, и РФС запретил на неделе дагестанцам регистрировать новых футболистов до тех пор, пока клуб не выплатит зарплату за четыре месяца бывшему тренеру команды Владимиру Скрипченко.
Главной новостью из «Локо» на прошедшей неделе стало рождение ребенка у форварда Эдера. Что, правда, вряд ли поможет португальцу вырвать место в стартовом составе у пока не забивавшего за красно-зеленых, но очень старающегося это сделать Федора Смолова.
У «Локо» не сыграет травмированный поляк Мацей Рыбус, в то время как гости не смогут рассчитывать на травмированных Адлана Кацаева с Гурамом Тетрашвили, а также на отбывающего дисквалификацию после удаления в игре со «Спартаком» форварда Андреса Понсе.