Семак против своих: «Уфа» сыграет за «Спартак»

«Зенит» под руководством Семака впервые сыграет против «Уфы»

Сергей Семак впервые привезет «Зенит» в гости к своей бывшей команде, дерзкий «Оренбург» примет на своем поле разозленный «Краснодар», а бедствующий «Анжи» сыграет в Москве с чемпионом. «Газета.Ru» анонсирует матчи игрового дня РПЛ.

Откроет игровую программу дня в РПЛ встреча в Оренбурге, где местный клуб сразится с «Краснодаром».

Команда Владимира Федотова является безусловным открытием старта сезона в Российской премьер-лиге, и сам наставник уверенно объясняет почему.

«Мы достойно смотрелись со «Спартаком» (0:1), проиграв лишь из-за обидных ошибок. Но на основе этого матча игроки поняли, что могут сражаться на равных с любым соперником и при более уверенном исполнении добиваться позитивных результатов, — цитируют Федотова «Известия».

— Это сработало уже в следующих матчах и принесло нынешний промежуточный результат. Но, разумеется, мы не почиваем на лаврах и с максимальной отдачей готовимся к каждой игре».

Уступив в стартовом туре «Спартаку», вернувшийся за один сезон в Премьер-лигу «Оренбург» одержал три победы кряду и находится сейчас в группе лидеров, опережая в том числе и своего соперника.

Правда, ни разница в три очка в пользу выскочки, ни чужой стадион не влияют на статус «быков» в этом противостоянии: «Краснодар» остается фаворитом.

К тому же черно-зеленые, всю неделю находившиеся на взводе после несправедливого, по их мнению, поражения от того же «Спартака», будут максимально заряжены и мотивированы.

Схлопотавшего за свои фортели трехматчевую дисквалификацию Ари в нападении наверняка заменит молодой воспитанник клуба Иван Игнатьев , а на левом фланге обороны стоит ожидать вернувшегося из Стамбула с переговоров колумбийца Кристиана Рамиреса — «Краснодар» не договорился с «Фенербахче» о цене, и для российского клуба это, возможно, к лучшему.

Встреча «Уфы» с «Зенитом» будет не только поединком двух российских команд, бьющихся в квалификации Лиги Европы за выход в групповую стадию турнира, но и первым матчем Сергея Семака против своего бывшего клуба.

Именно в «Уфе» один из самых трендовых молодых российских тренеров сделал себе имя, и во многом благодаря работе в столице Башкортостана получил приглашение на пост рулевого в самом богатом клубе страны.

Уход, само собой, проходил мирно, и в Уфе Семака встретят дружелюбно. Другое дело, что Сергей Томаров и его подопечные постараются максимально усложнить сопернику жизнь.

Томаров работал в штабе Семака, прежде чем самому принять бразды правления уфимцами, и прекрасно знает все особенности работы визави, ну а «Зенит» сам по себе изучен вдоль и поперек и без того.

Другое дело, что соперникам сине-бело-голубых это пока никак не помогает — команда из Северной столицы остается единственной, не потерявшей еще ни одного очка в РПЛ.

Правда, после пятничной победы «Ростова» и субботней викторией «Спартака» «Зенит» откатился на третье место, имея игру в запасе. Конечно, к суперматчу против красно-белых, который состоится в следующий уикенд, зенитовцы хотят подойти во главе таблицы.

Об усталости от еврокубков говорить особенно не стоит — это касается обоих соперников. «Зенит» при этом обладает большей обоймой игроков, а Леандро Паредес и вовсе свеж, так как пропускал первую встречу с норвежским «Мольде» из-за удаления против минского «Динамо».

Интерес вызывает и состав «Уфы»: решится ли Томаров выставить полностью основных игроков в надежде зацепить очки, или же сосредоточится на грядущем ответном матче с шотландским «Рейнджерс», где после поражения в Глазго (0:1) башкирцам обязательно нужна победа.

Закроет программу уикенда и пятого тура РПЛ поединок в Черкизове, где «Локомотив» примет махачкалинский «Анжи». И пусть «железнодорожники» начали сезон ни шатко ни валко, представить, что чемпион потеряет здесь очки, очень сложно.

«Анжи» по-прежнему находится в бедственном положении, пусть, по словам главного тренера Магомеда Адиева , «позитивные сдвиги» и наметились.

С точки зрения Российского футбольного союза ничего такого не произошло, и РФС запретил на неделе дагестанцам регистрировать новых футболистов до тех пор, пока клуб не выплатит зарплату за четыре месяца бывшему тренеру команды Владимиру Скрипченко.