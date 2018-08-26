«Монако» заинтересовался еще одним футболистом из России

Французский футбольный клуб «Монако» заинтересовался полузащитником московского «Спартака» Куинси Промесом. Об этом сообщил ELF Voetbal.

Кроме того, побороться за 26-летнего игрока намерены испанская «Севилья» и португальская «Бенфика».

Издание отметило, что субботний матч с московским «Динамо» может стать для Промеса последним для голландца за «Спартак».

Клубам необходимо успеть договориться о деталях приобретения Промеса до закрытия трансферного окна, которое состоится в следующую пятницу, 31 августа.

Срок действующего контракта Промеса со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.