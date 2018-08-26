Ещё
«Монако» заинтересовался еще одним футболистом из России
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Монако» заинтересовался еще одним футболистом из России 

360tv.ru 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Французский футбольный клуб «Монако» заинтересовался полузащитником московского «Спартака» Куинси Промесом. Об этом сообщил ELF Voetbal.
Кроме того, побороться за 26-летнего игрока намерены испанская «Севилья» и португальская «Бенфика».
Издание отметило, что субботний матч с московским «Динамо» может стать для Промеса последним для голландца за «Спартак».
Клубам необходимо успеть договориться о деталях приобретения Промеса до закрытия трансферного окна, которое состоится в следующую пятницу, 31 августа.
Срок действующего контракта Промеса со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.
В конце июля в состав французской Ligue 1 «Монако» перешел российский футболист Александр Головин. Его стоимость оценили в 30 миллионов евро.
360tv.ru: последние новости
Первый гол Смолова за «Локомотив» принес команде победу «Зенит» одержал пятую победу подряд и вышел на первое место РПЛ Игнашевич отказался от бизнес-класса и отдал деньги на благотворительность
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане2
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде4
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит9
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»1
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение