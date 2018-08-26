Российский футбольный союз (РФС) проводил тестирование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами «Спартак» и «Динамо».
Как сообщает пресс-служба РФС, в рамках матча была проведена тренировка операторов видеоповтора по 16 камерам ТВ трансляции.
Отмечается, что на протяжении всего теста, система работала без сбоев и в полном соответствии с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).
Матч между «Спартаком» и «Динамо», прошедший на «Открытие Арене», завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
Ранее министр спорт Павел Колобков выступил за введение системы VAR в российском футболе.