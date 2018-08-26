На матче «Спартак» — «Динамо» РФС проводил тестирование системы VAR

Как сообщает пресс-служба РФС, в рамках матча была проведена тренировка операторов видеоповтора по 16 камерам ТВ трансляции.

Отмечается, что на протяжении всего теста, система работала без сбоев и в полном соответствии с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Матч между «Спартаком» и «Динамо», прошедший на «Открытие Арене», завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.