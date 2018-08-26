Аршавин «зажигает» в Казахстане 

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин сыграл ключевую роль в победе над «Атырау» (4:2) в матче 24-го тура чемпионата Казахстана. 37-летний хавбек вышел на поле на 59-й минуте.
К тому моменту «Кайрат» уступал со счетом 1:2. На 71-й минуте Аршавин сравнял счет. А до конца встречи еще дважды ассистировал Адеринсоле Эсеоле.
Дааа! ПО — БЕ — ДА!
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«Кайрат» добывает волевые три очка благодаря голам Аршавина и Эсеолы!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#КайратАтырау 4:2 pic.twitter.com/lbPfMRT0L3— ФК «Кайрат» (@fc_kairat) 26 августа 2018 г.
Набрав 54 очка, «Кайрат» идет вторым в турнирной таблице. Поверженный им «Атырау» расположился на девятой строчке.