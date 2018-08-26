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Аршавин «зажигает» в Казахстане
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Аршавин «зажигает» в Казахстане 

News.ru 8 часов назад
Фото: Global Look Press/Russian Look/Nataliya Kondratenko
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин сыграл ключевую роль в победе над «Атырау» (4:2) в матче 24-го тура чемпионата Казахстана. 37-летний хавбек вышел на поле на 59-й минуте.
К тому моменту «Кайрат» уступал со счетом 1:2. На 71-й минуте Аршавин сравнял счет. А до конца встречи еще дважды ассистировал Адеринсоле Эсеоле.
Набрав 54 очка, «Кайрат» идет вторым в турнирной таблице. Поверженный им «Атырау» расположился на девятой строчке.
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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