Аршавин «зажигает» в Казахстане 

Дааа! ПО — БЕ — ДА!

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«Кайрат» добывает волевые три очка благодаря голам Аршавина и Эсеолы!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#КайратАтырау 4:2 pic.twitter.com/lbPfMRT0L3— ФК «Кайрат» (@fc_kairat) 26 августа 2018 г.

К тому моменту «Кайрат» уступал со счетом 1:2. На 71-й минуте Аршавин сравнял счет. А до конца встречи еще дважды ассистировал Адеринсоле Эсеоле.