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«Енисей» одержал первую победу в РПЛ
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«Енисей» одержал первую победу в РПЛ 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Красноярский "Енисей" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче пятого тура чемпионата России, сообщает Sport24.
Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Михаил Костюков.
Таким образом, "Енисей" одержал первую победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее стали известны стартовые составы "Енисея" и "Крыльев Советов".
Россия. Премьер-лига. 5-й тур"Енисей" (Красноярск) — "Крылья Советов" (Самара) — 1:0Голы: 1:0 — Костюков, 44.
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