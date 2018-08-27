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В Египте игнорируют письма Салаха
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В Египте игнорируют письма Салаха 

News.ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что Египетская футбольная ассоциация игнорирует его письма. 26-летний форвард недоволен нарушением своих имиджевых прав.
«Любая ассоциация стремится обеспечить игрокам комфорт и решает их проблемы. То, что вижу я, нечто другое. Ненормально, что мои письма и письма моего агента игнорируются. У вас недостаточно времени, чтобы ответить нам?» — написал Салах в Twitter.
Ситуацию прояснил агент Салаха Рами Аббас. Форвард заинтересован в том, чтобы его имиджевые права больше не нарушались. В апреле 2018 года между ассоциацией и футболистом разгорелся конфликт: на самолете сборной изображение Мохамеда соседствовало с эмблемой официального спонсора.
«Они еще не отреагировали», — заявил Аббас.
Из-за той ситуации Салах мог даже пропустить чемпионат мира. Но проявил благоразумие и провел в России два матча, в которых забил два мяча.
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