Лукашенко возгордился словами Дзюбы о белорусах

Лукашенко считает слова Дзюбы о белорусах «истинным отношением россиян»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о взаимоотношениях россиян и белорусов, передает "Советский спорт".

Белорусский лидер отметил, что слова форварда сборной России, который назвал белорусов "братьями", являются "истинным отношением россиян к белорусам".

"Мы знаем отношение россиян к нам. Они отлично к нам относятся, они хотят с нами дружить. Это родные. Недавно футболист Дзюба писал, что белорусы — наши братья. Вот их — простых спортсменов и прочих — истинное отношение", — приводит слова главы государства БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал, почему не поехал с Владимиром Путиным на турнир по самбо.