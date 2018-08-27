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Лукашенко возгордился словами Дзюбы о белорусах
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Лукашенко считает слова Дзюбы о белорусах «истинным отношением россиян» 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о взаимоотношениях россиян и белорусов, передает "Советский спорт".
Белорусский лидер отметил, что слова форварда сборной России, который назвал белорусов "братьями", являются "истинным отношением россиян к белорусам".
"Мы знаем отношение россиян к нам. Они отлично к нам относятся, они хотят с нами дружить. Это родные. Недавно футболист Дзюба писал, что белорусы — наши братья. Вот их — простых спортсменов и прочих — истинное отношение", — приводит слова главы государства БЕЛТА.
Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал, почему не поехал с Владимиром Путиным на турнир по самбо.
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