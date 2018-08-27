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Смолов и Акинфеев не вызваны в сборную России
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Смолов и Акинфеев не вызваны в сборную России 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий Федор Смолов и вратарь Игорь Акинфеев не получили вызовы в сборную России на ближайшие матчи с командами Турции и Чехии. Состав сборной опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Всего в список вошли 25 футболистов. Среди них — защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, пропустивший ЧМ-2018 из-за травмы.
Также получили вызовы вратари Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит») и Антон Шунин («Динамо»). В состав вошли защитники Илья Кутепов («Спартак»), Федор КудряшовРубин), «зенитовцы» Игорь Смольников и Эльмир Набиуллин, Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат») и Марио Фернандес (ЦСКА).
Также на игры вызвали полузащитников «Краснодара» Юрия Газинского и Дмитрия Стоцкого, Романа Зобнина из «Спартака», Александра Ерохина, Далера Кузяева (оба — «Зенит»), Алексея Ионова («Ростов»), игроков «Рубина» Руслана Камболова и Павла Могилевца, Дениса Черышева («Валенсия», Испания) и Антона Швеца («Ахмат»).
Нападающими сборной РФ на ближайших матчах будут игроки «Зенита» Артем Дзюба и Антон Заболотный, а также Дмитрий Полоз из «Рубина».
Встреча в рамках Лиги Наций УЕФА с Турцией состоится 7 сентября, а контрольный матч с Чехией — 10 сентября.
Перешедший из «Краснодара» в «Локомотив» Смолов заявил, что чемпионат мира ему не удался, и он очень переживает из-за этого. Сборная РФ уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. Один из 11-метровых ударов не смог реализовать Смолов.
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