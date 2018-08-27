Смолов и Акинфеев не вызваны в сборную России

Встреча в рамках Лиги Наций УЕФА с Турцией состоится 7 сентября, а контрольный матч с Чехией — 10 сентября.

Перешедший из «Краснодара» в «Локомотив» Смолов заявил, что чемпионат мира ему не удался, и он очень переживает из-за этого. Сборная РФ уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. Один из 11-метровых ударов не смог реализовать Смолов.