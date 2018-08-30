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Определены все участники группового этапа ЛЧ
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Определены все участники группового этапа Лиги чемпионов 

ТК «Звезда» + ещё 27 6 часов назад
Фото: Dmitry Golubovich/Globallookpress
Из российских клубов в групповой этап ЛЧ прошли столичные «Локомотив» и ЦСКА.
В среду, 29 августа, завершились три заключительных матча отборочного этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19, по итогам которых определились все участники группового этапа турнира.
В четверг в Монако состоится жеребьевка, по итогам которой 32 команды, разбитые на четыре корзины, будут разделены на восемь групп по четыре в каждой.
Состав четырех корзин выглядит следующим образом:
Первая корзина: «Реал Мадрид» (Испания), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Локомотив» (Россия).
Вторая корзина: «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Порту» (Португалия), «Шахтер» (Украина), «Наполи» (Италия), «Рома» (Италия).
Третья корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Валенсия» (Испания), ЦСКА (Россия), «Шальке-04» (Германия), «Монако» (Монако), «Аякс» (Нидерланды), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды).
Четвертая корзина: «Црвена Звезда» (Сербия), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Хоффенхайм» (Германия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Интернационале» (Италия), АЕК (Греция).
Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала девять футбольных фанатов из-за драки перед матчем Лиги чемпионов.
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