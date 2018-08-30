Определены все участники группового этапа ЛЧ

Определены все участники группового этапа Лиги чемпионов

Из российских клубов в групповой этап ЛЧ прошли столичные «Локомотив» и ЦСКА.

В среду, 29 августа, завершились три заключительных матча отборочного этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19, по итогам которых определились все участники группового этапа турнира.

В четверг в Монако состоится жеребьевка, по итогам которой 32 команды, разбитые на четыре корзины, будут разделены на восемь групп по четыре в каждой.

Состав четырех корзин выглядит следующим образом:

Третья корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Валенсия» (Испания), ЦСКА (Россия), «Шальке-04» (Германия), «Монако» (Монако), «Аякс» (Нидерланды), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды).

Четвертая корзина: «Црвена Звезда» (Сербия), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Хоффенхайм» (Германия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Интернационале» (Италия), АЕК (Греция).

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала девять футбольных фанатов из-за драки перед матчем Лиги чемпионов.