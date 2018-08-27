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Черчесов вернет Игнашевича в сборную
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Черчесов заявил о возвращении Игнашевича в сборную 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о возвращении защитника Сергея Игнашевича в национальную команду. Его слова приводит ТАСС.
«Сегодня мы переговорили с Сергеем Игнашевичем, он будет посещать наши тренировки, ему предложили возглавить сборную 2004 года, но пока он не готов… Но у нас была договоренность еще после ЧМ, что на первый сбор после мирового первенства мы позовем его, скажем так, в новом качестве. Глупо не давать шанса игрокам проявлять себя после завершения карьеры. Он умный парень», — заявил Черчесов.
В июле 2018-го Игнашевич объявил о завершении спортивной карьеры. По словам футболиста, если бы не чемпионат мира-2018, он завершил бы карьеру раньше. Вместе со сборной России Игнашевич остановился в шаге от полуфинала ЧМ. В матче 1/4 финала россияне встречались со сборной Хорватии и уступили в серии послематчевых пенальти (3:4).
После ухода из спорта Игнашевич стал тренером молодежной команды ЦСКА. В стане армейцев он выступал с 2004 года.
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