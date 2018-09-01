Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сделал очередное громкое заявление о своих достижениях.
"Я выиграл восемь трофеев в своей карьере. Я — единственный тренер, выигравший чемпионаты Италии, Испании и Англии. Это не малозначимые трофеи, а самые престижные, и мое второе место в прошлом сезоне было одним из моих самых больших футбольных успехов. Я — тренер одного из самых больших клубов в мире, но также я являюсь одним из величайших тренеров в мире. В прошлом сезоне я добился большого успеха. Журналисты, вероятно, так не считают. Но я сам анализирую свои собственные выступления. И я считаю, что мои оценки важнее", — цитирует наставника "красных дьяволов" L'Equipe.