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Моуринью: «Я — один из величайших тренеров в мире»
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Моуринью: «Я — один из величайших тренеров в мире» 

Soccer News + ещё 25 9 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сделал очередное громкое заявление о своих достижениях.
"Я выиграл восемь трофеев в своей карьере. Я — единственный тренер, выигравший чемпионаты Италии, Испании и Англии. Это не малозначимые трофеи, а самые престижные, и мое второе место в прошлом сезоне было одним из моих самых больших футбольных успехов. Я — тренер одного из самых больших клубов в мире, но также я являюсь одним из величайших тренеров в мире. В прошлом сезоне я добился большого успеха. Журналисты, вероятно, так не считают. Но я сам анализирую свои собственные выступления. И я считаю, что мои оценки важнее", — цитирует наставника "красных дьяволов" L'Equipe.
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