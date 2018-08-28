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Президент «Анжи» шокировал суммой долга клуба
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Президент «Анжи» назвал общую сумму долга махачкалинского клуба 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о причине возникновения у клуба финансовых трудностей, а также назвал общий долг дагестанского клуба, сообщает "Советский спорт".
"Когда мы принимали решение вернуться в Премьер-Лигу, у нас таких серьезных финансовых проблем не было. Долги были — где-то 13-15 млн, но это в пределах того, что можно восполнить. Других проблем не было. Остальное начало накапливаться, как снежный ком, пошло друг за другом. Это связано с тем, что у меня закрыли счета в Америке, Сулейман Амбусаидович не смог помочь. Начались проблемы.
Перед ребятами с прошлого сезона долги есть, но не такие уж огромные. На данный момент общий долг "Анжи" — примерно 260 млн рублей. Это зарплаты, налоги, контрагенты, незначительные задолженности перед некоторыми клубами. В основном, конечно, это зарплаты", — признался Кадиев в эфире "России24".
Ранее главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что несмотря на финансовые сложности, клуб является конкурентноспособной командой.
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