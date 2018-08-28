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Роналдо купит испанский клуб за 30 млн евро
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Роналдо купит испанский клуб за 30 млн евро 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо близок к завершению сделки по приобретению футбольного клуба "Вальядолид". Бразилец готов заплатить порядка 30 миллионов евро, после чего станет президентом и главным акционером клуба.
Все детали по оформлению сделки будут урегулированы в ближайшие две-три недели, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Cadena SER. Благодаря этому у "Вальядолида", который накануне нынешнего сезона вышел в высший дивизион испанского футбола, появится возможность избавиться от имеющихся долгов. Они равняются 25 миллионам евро.
Нынешний глава клуба Карлос Суарес сохранит свое место в клубе, но в качестве генерального директора.
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