Роналдо купит испанский клуб за 30 млн евро

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо близок к завершению сделки по приобретению футбольного клуба "Вальядолид". Бразилец готов заплатить порядка 30 миллионов евро, после чего станет президентом и главным акционером клуба.

Все детали по оформлению сделки будут урегулированы в ближайшие две-три недели, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Cadena SER. Благодаря этому у "Вальядолида", который накануне нынешнего сезона вышел в высший дивизион испанского футбола, появится возможность избавиться от имеющихся долгов. Они равняются 25 миллионам евро.

Нынешний глава клуба Карлос Суарес сохранит свое место в клубе, но в качестве генерального директора.