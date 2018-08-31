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Болт дебютировал в профессиональном футболе
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Усэйн Болт провел дебютный матч в профессиональном футболе 

ТАСС + ещё 24 1 час назад
Фото: EPA
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике ямаец Усэйн Болт провел первый матч в профессиональном футболе, сыграв за австралийскую команду "Сентрал Кост Мэринерс".
В пятницу "Сентрал Кост Мэринерс" на своем поле в Госфорде (штат Новый Южный Уэльс) провели товарищеский матч против команды "Сентрал Кост Селект". Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.
32-летний Болт начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте. За 20 минут ямаец не сумел отличиться результативными действиями.
"Это было хорошо, как я и ожидал, трибуны очень мотивировали меня. Я думаю, моя физическая форма уже гораздо лучше, чем была на первой неделе моего пребывания в клубе. Я благодарен "Мэринерс" за то, что они дали мне этот шанс. Сейчас я просто пытаюсь привыкнуть к ребятам, это удивительный момент, я действительно вышел на поле и сыграл в профессиональном матче", — заявил Болт после игры.
В начале августа Болт подписал соглашение с "Сентрал Кост Мэринерс", согласно которому он будет тренироваться с командой, имея возможность в будущем заключить профессиональный контракт. Решение по этому поводу может быть принято клубом после завершения тренировочного периода, который продлится восемь недель.
Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, также в его активе два серебра и бронза мировых первенств. Ямаец — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де— Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Кроме того, мировой рекорд в эстафете на дистанции 4х100 м (36,84) был установлен в 2009 году ямайской четверкой, на заключительном этапе которой бежал Болт.
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