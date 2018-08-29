«Реал» объявил о возвращении Мариано

25-летний доминиканский футболист заключит с испанской командой соглашение сроком на пять лет. Мариано будет официально представлен в пятницу, 31 августа.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересована «Севилья», однако мадридцы решили активировать опцию обратного выкупа Мариано.

Мариано является воспитанником «Реала». В составе мадридского клуба доминиканец провел 14 матчей, в которых отметился 5 забитыми мячами.

В «Лионе» на его счету 18 голов и 4 голевые передачи в прошлом сезоне чемпионата Франции.