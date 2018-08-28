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Объявлен лучший гол сезона-2017/18
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Объявлен лучший гол сезона-2017/18 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте огласил результаты голосования в номинации на лучший гол прошлого сезона, сообщает "Советский спорт".
По итогам голосования, в котором приняли участие более 346 тысяч человек, лучшим голом был признан удар португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который тот забил в ворота бьянконери, будучи игроком мадридского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0). За мяч португальца проголосовали более 197 тысяч человек.
С победой в голосовании Роналду уже поздравил его новый клуб "Ювентус", в который игрок перешел этим летом после девяти лет в составе мадридского "Реала". Пресс-служба "старой синьоры" в "твиттере" клуба опубликовала видеоролик с голом португальца и сопроводила его следующей подписью: "Поздравляем, Криштиану! Премия за лучший гол сезона — твоя!".
Ранее сообщалось, что сын форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду начал тренироваться в академии туринского клуба.
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