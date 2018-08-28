Агенту Салаха угрожают судом

Египетская футбольная ассоциация угрожает агенту форварда английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха Рами Аббасу судебным иском. Об этом сообщает издание Goal.

По данным издания, агента обвинили в «иррациональности» и за вступление в конфликты с игроками сборной. Федерация футбола страны пригрозили агенту судом поскольку конфронтация наносит вред одному из самых ценных и лучших футболистов Египта.

Также сообщатся, что Аббас пытался требовать ведения со стороны федерации «двойных стандартов» при работе с футболистами.

Ранее Мохамед Салах заявлял, что Федерация футбола Египта не идёт с ним на контакт.