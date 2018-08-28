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Стадион ЧМ-2018 обесточили за долги
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Стадион ЧМ-2018 обесточили за долги 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Стадион «Самара-Арена» на время лишился электроснабжения из-за долгов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным агентства, электричество на стадион поставляет ПАО «Самараэнерго». Кто именно является должником и о какой сумме идет речь, не уточняется.
В пресс-службе «Самараэнерго» изданию «Спорт-Экспресс» сообщили, что задолженность составляет почти десять миллионов рублей. В компании отметили, что электричество пока не отключили — решение по этому поводу принимается.
Собственником стадиона является ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Представители предприятия не стали комментировать ситуацию. Собеседник агентства отметил, что в ближайшее время в местном правительстве пройдет совещание, посвященное этой проблеме.
«Самара-Арена» была построена к ЧМ-2018, проходившему в России. Стадион, рассчитанный на 44918 человек, сдали в эксплуатацию в апреле этого года. Там состоялись четыре матча группового этапа турнира (в том числе матч Россия-Уругвай) и две встречи плей-офф.
Сейчас на «Самара-арене» проходят домашние матчи местной команды «Крылья Советов».
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