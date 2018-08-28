Стадион ЧМ-2018 обесточили за долги

Стадион «Самара-Арена» на время лишился электроснабжения из-за долгов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, электричество на стадион поставляет ПАО «Самараэнерго» . Кто именно является должником и о какой сумме идет речь, не уточняется.

В пресс-службе «Самараэнерго» изданию «Спорт-Экспресс» сообщили, что задолженность составляет почти десять миллионов рублей. В компании отметили, что электричество пока не отключили — решение по этому поводу принимается.

Собственником стадиона является ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Представители предприятия не стали комментировать ситуацию. Собеседник агентства отметил, что в ближайшее время в местном правительстве пройдет совещание, посвященное этой проблеме.

«Самара-Арена» была построена к ЧМ-2018, проходившему в России. Стадион, рассчитанный на 44918 человек, сдали в эксплуатацию в апреле этого года. Там состоялись четыре матча группового этапа турнира (в том числе матч Россия-Уругвай) и две встречи плей-офф.

Сейчас на «Самара-арене» проходят домашние матчи местной команды «Крылья Советов».