Погребняк нашел новый клуб

«Урал» подписал контракт с футболистом Павлом Погребняком

"Сегодня "Урал" подписал контракт с Павлом Погребняком", — сказал собеседник агентства. По информации ТАСС, контракт заключен на один год.

В апреле Погребняк перенес операцию на ахилловом сухожилии. Восстановление спортсмена, как сообщалось ранее, займет шесть-восемь месяцев.

Погребняк является воспитанником московского "Спартака" , за основную команду красно-белых он играл с 2001 по 2005 год. В 2006-м перешел в "Томь", а через год — в "Зенит" , с которым стал чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА сезона-2007/08 (в том розыгрыше поделил звание лучшего бомбардира турнира с итальянцем Лукой Тони — по 10 голов) и Суперкубка УЕФА, а также Суперкубка России. После успешного для сборной России чемпионата Европы 2008 года, где команда завоевала бронзовые медали, Погребняк, не принимавший участия в турнире, перешел в немецкий "Штутгарт", за который играл с 2009 по 2012 год. В 2012 году он также был в аренде в английском "Фулхэме".

После "Фулхэма" он перешел в английский "Рединг" (2012-2015), по информации ряда британских СМИ, после вылета "Рединга" из премьер-лиги россиянин стал самым высокооплачиваемым игроком второго по силе английского дивизиона. В период с 2015 по 2018 год форвард выступал за московское "Динамо", в январе нынешнего года клуб расторг контракт с Погребняком. С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области "Тосно", с которым он стал обладателем Кубка России. В июне текущего года клуб из-за финансовых проблем прекратил существование, а Погребняк стал свободным агентом.

За сборную России нападающий играл с 2006 по 2012 год. Он провел 33 матча за национальную команду, забив восемь голов.