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Крыса обглодала ногу английского футболиста
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Крыса обглодала ногу английского футболиста 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бывший игрок сборной Англии по футболу Гари Мэббатт рассказал, что 1,5 месяца назад в ЮАР крыса прогрызла его ступню. Об этом сообщает The Telegraph.
Мэббатт страдает от диабета 1-го типа, его ноги практически потеряли чувствительность. Крыса напала на экс-футболиста, когда он спал, поэтому он ничего не заметил и не почувствовал.
«Я заснул, и ночью в спальню пришла крыса, забралась в постель и решила пожевать мою ногу», — рассказал он.
По его словам, крыса проделала большую дыру в его носке и ела нижнюю часть его ступни. Он отметил, что крыса также укусила его дочь за палец.
После нападения крысы Мэббатт провел семь дней в британской больнице и до сих пор каждый день ходит к врачу для очищения раны.
Экс-футболист вводит себе инсулин семь раз в день и проверяет свою кровь десять раз в день. В 2016 году он чуть не потерял ногу и перенес экстренную операцию из-за закупоренных артерий.
Мэббатт был защитником «Тоттенхэма» в 1982-1998 годах. Вместе с командой он выиграл Кубок УЕФА (1984) и Кубок Англии (1991).
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