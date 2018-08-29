Крыса обглодала ногу английского футболиста

Бывший игрок сборной Англии по футболу Гари Мэббатт рассказал, что 1,5 месяца назад в ЮАР крыса прогрызла его ступню. Об этом сообщает The Telegraph.

Мэббатт страдает от диабета 1-го типа, его ноги практически потеряли чувствительность. Крыса напала на экс-футболиста, когда он спал, поэтому он ничего не заметил и не почувствовал.

«Я заснул, и ночью в спальню пришла крыса, забралась в постель и решила пожевать мою ногу», — рассказал он.

По его словам, крыса проделала большую дыру в его носке и ела нижнюю часть его ступни. Он отметил, что крыса также укусила его дочь за палец.

После нападения крысы Мэббатт провел семь дней в британской больнице и до сих пор каждый день ходит к врачу для очищения раны.

Экс-футболист вводит себе инсулин семь раз в день и проверяет свою кровь десять раз в день. В 2016 году он чуть не потерял ногу и перенес экстренную операцию из-за закупоренных артерий.