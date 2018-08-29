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Адвокат оценил работу Семака
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Экс-тренер «Зенита» и сборной России высоко отозвался о работе Семака 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России голландец Дик Адвокат признался, что ему нравится работа нынешнего наставника сине-бело-голубых Сергея Семака, сообщает "Спорт-Экспресс".
""Зенит" ищет себя, и в последних матчах это получается все лучше. Видно, что у команды есть характер и лидеры. Нравится, как работает Семак. Желаю ему удачи, это приятный человек и, видимо, талантливый специалист. Но "Спартак" очень силен. Сейчас это главный конкурент "Зенита" в России", — заявил голландский специалист.
Ранее экс-президент "Спартака" связал уверенный старт "Зенита" с приходом Семака.
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