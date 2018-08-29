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Роналду пожертвовал сборной ради «Ювентуса»
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Роналду отказался от сборной ради «Ювентуса» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Лидер сборной Португалии нападающий Криштиану Роналду принял решение пропустить ближайшие матчи своей национальной команды, чтобы сосредоточиться на выступлениях за туринский "Ювентус", сообщает SkySports.
6 сентября сборная Португалии в рамках товарищеского матча сыграет с Хорватией, а спустя четыре дня португальцы проведут первый матч в Лиге наций против национальной команды Италии.
Отмечается, что 33-летний новичок туринцев хочет использовать эту возможность, чтобы полностью влиться в новый клуб и стать полноценной его частью.
Криштиану Роналду успел провести два поединка за Ювентус, ни разу не сумев отличиться.
Ранее бывший руководитель туринского "Ювентуса" Лучано Моджи признался, что не стал бы покупать форварда Криштиану Роналду за баснословные деньги исключительно ради имени.
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