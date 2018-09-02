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Траньков обрадовался уходу Промеса из «Спартака»
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Фигурист Траньков заявил, что рад уходу Промеса из «Спартака» 

RT на русском + ещё 38 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, в преддверии матча «Зенит» — «Спартак», прокомментировал переход голландского хавбека Квинси Промеса из московского клуба в испанскую «Севилью».
«Сегодня самая главная проверка для «Зенита». Конечно, «Спартак» — главный соперник. Я его не ненавижу, но не симпатизирую, так уж повелось. Но когда они играют в Европе, я за «Спартак» болею тоже. Когда Промес ушёл, я порадовался, конечно. Он лучший игрок «Спартака» последних лет», — приводит слова Транькова «Чемпионат».
Матч шестого тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдёт 2 сентября в Санкт-Петербурге.
31 августа Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью». По информации СМИ, сумма трансфера составила €21 млн, а контракт с футболистом рассчитан на пять лет.
Ранее сообщалось, что тренер «Севильи» не исключил дебюта Промеса в матче с «Бетисом».
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