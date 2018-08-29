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Марадона может покинуть брестское «Динамо»
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СМИ: Марадона может покинуть брестское «Динамо» 

ТАСС + ещё 8 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Аргентинец Диего Марадона может покинуть пост председателя правления белорусского футбольного клуба "Динамо-Брест". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Pablolayus.
В мае 57-летний Марадона подписал трехлетний контракт с командой из Бреста. Бывший футболист занимается вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействием со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест". В последнее время аргентинец не появлялся в Белоруссии. Аргентинец может переехать в Венесуэлу и получит работу в стране, с президентом Николасом Мадуро Марадона имеет дружеские отношения.
Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской "Барселоной". За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.
После этого Марадона перешел в итальянский "Наполи", где прошли лучшие годы его карьеры (1984-1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу — в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.
С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице— президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012). 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года покинул этот пост.
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