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Виктор Руис может пополнить ряды «Зенита»
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«Зенит» интересуется защитником «Вильярреала» Руисом 

Газета.Ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Петербургский "Зенит" сделал предложение "Вильярреалу" по трансферу защитника Виктора Руиса, сообщает Marca.
По информации издания, кандидатуру Руиса предложил новый спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта. Ожидается, что переговоры по трансферу пройдут в ближайшее время.
Защитник выступает за "Вильярреал" с 2014 года. Также футболист играл за "Эспаньол", "Наполи" и "Валенсию".
Также Руис стал победителем в составе сборной Испании на молодежном чемпионате Европы в 2011 году.
Ранее Дзюба рассказал об интересе клубов АПЛ.
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