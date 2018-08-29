Виктор Руис может пополнить ряды «Зенита»

«Зенит» интересуется защитником «Вильярреала» Руисом

По информации издания, кандидатуру Руиса предложил новый спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта. Ожидается, что переговоры по трансферу пройдут в ближайшее время.

Защитник выступает за "Вильярреал" с 2014 года. Также футболист играл за "Эспаньол", "Наполи" и "Валенсию".

Также Руис стал победителем в составе сборной Испании на молодежном чемпионате Европы в 2011 году.

Ранее Дзюба рассказал об интересе клубов АПЛ.