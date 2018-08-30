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«Зенит» претендует на ветерана «Ювентуса»
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СМИ: На Маркизио претендуют четыре клуба, включая «Зенит» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Четыре клуба претендуют на экс-полузащитника "Ювентуса" Клаудио Маркизио. Как утверждает calciomercato, 32-летний итальянец может перейти в канадский "Монреаль Импакт", "Спортинг", "Порту" или "Зенит".
Издание полагает, что канадцы лидируют в гонке за хавбеком.
Ранее известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что "Зенит" предложил Маркизио контракт.
За 12 лет в составе "Ювентуса" Маркизио провел в черно-белой футболке 389 матчей, забив 37 мячей. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.
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