«Зенит» претендует на ветерана «Ювентуса»

СМИ: На Маркизио претендуют четыре клуба, включая «Зенит»

Четыре клуба претендуют на экс-полузащитника "Ювентуса" Клаудио Маркизио . Как утверждает calciomercato, 32-летний итальянец может перейти в канадский "Монреаль Импакт", "Спортинг", "Порту" или "Зенит"

Издание полагает, что канадцы лидируют в гонке за хавбеком.

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что "Зенит" предложил Маркизио контракт.

За 12 лет в составе "Ювентуса" Маркизио провел в черно-белой футболке 389 матчей, забив 37 мячей. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.