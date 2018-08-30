УЕФА призвали разрешить матчи России и Украины

Международная организация Sport for all обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой отменить запрет на встречи российских и украинских клубов. Об этом пишут «Известия».
Глава Sport for all Янис Кузинс отметил, что организация также выступает за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на международных турнирах.
По мнению Кузинса, в первое время проводить турниры можно на нейтральной территории и без болельщиков, чтобы избежать провокаций.
В УЕФА газете заявили, что на предстоящей жеребьевке европейских лиг в Монако запрет все еще будет действовать. В одной группе не должны оказаться клубы из России и Украины, Азербайджана и Армении, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, а также Испании и Гибралтара.
Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поддержал отмену запрета, назвав россиян и украинцев братьями. Он отметил, что уважительное отношение футболистов друг к другу станет примером для фанатов. Депутат Верховной Рады Евгений Балицкий отметил, что сборные РФ и Украины могут встречаться на одном поле, и никакой политики здесь не будет.
УЕФА в 2014 году решил не допускать встреч России и Украины в еврокубках из соображений безопасности. В 2016-м сборные двух стран развели при жеребьевке группового этапа Евро.