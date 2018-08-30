УЕФА призвали разрешить матчи России и Украины

УЕФА призвали снять запрет на матчи России и Украины

Глава Sport for all Янис Кузинс отметил, что организация также выступает за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на международных турнирах.

По мнению Кузинса, в первое время проводить турниры можно на нейтральной территории и без болельщиков, чтобы избежать провокаций.

В УЕФА газете заявили, что на предстоящей жеребьевке европейских лиг в Монако запрет все еще будет действовать. В одной группе не должны оказаться клубы из России и Украины, Азербайджана и Армении, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, а также Испании и Гибралтара.

УЕФА в 2014 году решил не допускать встреч России и Украины в еврокубках из соображений безопасности. В 2016-м сборные двух стран развели при жеребьевке группового этапа Евро.