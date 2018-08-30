Ещё
Файзулин возвращается в футбол
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-хавбек «Зенита» Файзулин возвращается в футбол 

Газета.Ru + ещё 2 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Виктор Файзулин анонсировал свое возможное возвращение в профессиональный футбол в ином качестве, сообщает "Советский спорт".
"Стоит ли ждать моего возвращения в футбол в ином качестве? Я думаю об этом. Думаю, ждать стоит. Вопрос в том, сколько ждать? У меня есть такие задачи, я не собираюсь целыми днями и месяцами только путешествовать. Я отдохнул, сейчас буду встречаться с людьми, думать, анализировать.
Мы сейчас с со-инвесторами строим футбольный центр, он станет самым большим в Ленинградской области. Будем стараться развивать футболистов. Мне нравится, на самом деле, заниматься развитием молодых игроков. Я, в том числе, и по этому поводу ездил на Дальний Восток. Смотрел на ребят, на их тренировки. Пообщался с тренерами.
За последнее время уехало на запад несколько пацанов из Уссурийска, из Находки. Значит, футболисты на Дальнем Востоке есть. Но я в этом и не сомневался. Самый главный вопрос: как их развивать?", — приводит слова Файзулина пресс-служба "СКА-Хабаровск".
Файзулин завершил профессиональную карьеру игрока в мае этого года в 32 года. В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России, а также по разу становился обладателем Кубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.
Ранее бывший полузащитник сборной Бразилии Жулио Баптиста объявил о возобновлении профессиональной футбольной карьеры.
Газета.Ru: последние новости
Хавбек "Спартака" Промес станет одним из самых дорогих игроков "Севильи" Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Защитник "Спартака" будет прооперирован в Риме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута6
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»8
Что стало с Липницкой37
Жена Погребняка поразила неожиданным решением35
УЕФА призвали разрешить матчи России и Украины
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
00:44
«С такими бедрами она нам не нужна»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение