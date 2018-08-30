Файзулин возвращается в футбол

Экс-полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Виктор Файзулин анонсировал свое возможное возвращение в профессиональный футбол в ином качестве, сообщает "Советский спорт".
"Стоит ли ждать моего возвращения в футбол в ином качестве? Я думаю об этом. Думаю, ждать стоит. Вопрос в том, сколько ждать? У меня есть такие задачи, я не собираюсь целыми днями и месяцами только путешествовать. Я отдохнул, сейчас буду встречаться с людьми, думать, анализировать.
Мы сейчас с со-инвесторами строим футбольный центр, он станет самым большим в Ленинградской области. Будем стараться развивать футболистов. Мне нравится, на самом деле, заниматься развитием молодых игроков. Я, в том числе, и по этому поводу ездил на Дальний Восток. Смотрел на ребят, на их тренировки. Пообщался с тренерами.
За последнее время уехало на запад несколько пацанов из Уссурийска, из Находки. Значит, футболисты на Дальнем Востоке есть. Но я в этом и не сомневался. Самый главный вопрос: как их развивать?", — приводит слова Файзулина пресс-служба "СКА-Хабаровск".
Файзулин завершил профессиональную карьеру игрока в мае этого года в 32 года. В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России, а также по разу становился обладателем Кубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.
Ранее бывший полузащитник сборной Бразилии Жулио Баптиста объявил о возобновлении профессиональной футбольной карьеры.