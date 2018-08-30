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Каррера раскрыл трансферные секреты «Спартака»
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Каррера раскрыл трансферные секреты «Спартака» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАставник московского "Спартака" Массимо Каррера поделился тем, как проходит трансферная политика столичного клуба, пишет Sport24.
"Обсуждали ли трансферный план команды после вылета из ЛЧ? Нет. Мы ни о чем таком не говорили. Сейчас в клубе много игроков. Понятно, что если не будет трансферов на выход, то и на вход их не будет. Если я не ошибаюсь, то есть правила финансового фэйр-плей, которые также не позволяют покупать игроков бессистемно.
Когда мы встречаемся на совете директоров, я рассказываю президенту клуба и всем остальным, какие проблемы были по ходу сезона. И что, с моей точки зрения, нужно сделать. Дальше дело за ними.
Я никогда не просил игроков за €30 млн, но просил на определенные позиции. Без имен, потому что за каждым именем стоит определенная цена. Если у тебя нет бюджета, чтобы идти на рынок, нужно найти лучшего игрока за меньшую цену. Либо ты можешь арендовать кого-то, как мы сделали в ситуации с Пашаличем и Максимовичем", — рассказал Каррера.
Ранее Каррера поделился мнением о возможном уходе из команды полузащитника Квинси Промеса.
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