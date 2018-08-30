Каррера раскрыл трансферные секреты «Спартака» 

НАставник московского "Спартака" Массимо Каррера поделился тем, как проходит трансферная политика столичного клуба, пишет Sport24.
"Обсуждали ли трансферный план команды после вылета из ЛЧ? Нет. Мы ни о чем таком не говорили. Сейчас в клубе много игроков. Понятно, что если не будет трансферов на выход, то и на вход их не будет. Если я не ошибаюсь, то есть правила финансового фэйр-плей, которые также не позволяют покупать игроков бессистемно.
Когда мы встречаемся на совете директоров, я рассказываю президенту клуба и всем остальным, какие проблемы были по ходу сезона. И что, с моей точки зрения, нужно сделать. Дальше дело за ними.
Я никогда не просил игроков за €30 млн, но просил на определенные позиции. Без имен, потому что за каждым именем стоит определенная цена. Если у тебя нет бюджета, чтобы идти на рынок, нужно найти лучшего игрока за меньшую цену. Либо ты можешь арендовать кого-то, как мы сделали в ситуации с Пашаличем и Максимовичем", — рассказал Каррера.
Ранее Каррера поделился мнением о возможном уходе из команды полузащитника Квинси Промеса.