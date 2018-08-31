«Реал» нашел нового обладателя майки Роналду

Мариано выбрал в «Реале» бывший номер Роналду и Рауля

Новичок мадридского «Реала» Мариано Диас , перешедший в клуб этим летом из «Лиона», определился с игровым номером, сообщает официальный «твиттер» «сливочных».

За «Королевский клуб» 25-летний доминиканский футболист будет выступать под номером 7, который на протяжении последних 9 лет носил форвард Криштиану Роналду , этим летом перебравшийся в «Ювентус». До португальца под 7 номером играл бывший капитан «Реала» Рауль Гонсалес.

Мариано подписал со «сливочными» контракт на пять лет. Ранее в услугах игрока была заинтересована «Севилья», однако мадридцы решили активировать опцию обратного выкупа. Мариано является воспитанником «Реала». В составе мадридского клуба доминиканец провел 14 матчей, в которых отметился 5 забитыми мячами. В «Лионе» на его счету 18 голов и 4 голевые передачи в прошлом сезоне чемпионата Франции. В текущем он провёл три игры, результативными действиями не отметился.