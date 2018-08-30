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«Зенит» проиграл, но вышел в группу Лиги Европы
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«Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой этап Лиги Европы 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ТАСС
В ответном матче заключительного отборочного раунда Лиги Европы «Зенит» на выезде проиграл норвежскому «Мольде» — 1:2.
У победителей встречи голами отметились Эйрик Хестад (65-я минута) и Эрлинг Холанд (76), а у гостей единственный мяч на 21-й минуте забил Далер Кузяев.
Первая игра завершилась победой «Зенита» — 3:1. Таким образом, петербуржцы по сумме двух матчей (4:3) вышли в групповой этап Лиги Европы, жеребьевка которого состоится завтра, 31 августа в Монако.
«Мольде» (Норвегия) — «Зенит» (Россия) — 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 — 21 Кузяев, 1:1 — 65 Хестад, 2:1 — 76 Холанд.
«Мольде»: Линде, Форрен, Реммер (Джеймс, 90), Хеуген, Габрильсен, Эурснес (Чибицки, 71), Странн (Эйкрем, 61), Хестад, Хуссайн, Сарр, Холанд.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Анюков (Нету, 86), Смольников, Мевля, Кузяев (Краневиттер, 76), Эрнани, Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси (Мак, 67).
Предупреждения: Чибицки (75), Форрен (89).
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