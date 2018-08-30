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Букмекеры назвали победителя Лиги чемпионов
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Лигу чемпионов выиграет «Манчестер Сити», считают букмекеры 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
По итогам завершившейся жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов аналитики bwin Россия обновили коэффициенты в выборе победителя турнира в сезоне-2018/19. По оценкам экспертов, фаворитом на победу является «Манчестер Сити» — коэффициент на успех «горожан» составляет 5.75.
В топ-3 претендентов на титул с небольшим отставанием присутствуют также «Ювентус» и «Барселона»: поставить на победу этих команд можно с коэффициентом 7.00. «Локомотив» и ЦСКА расположились в этом списке далеко позади европейских грандов: их шансы оцениваются как «призрачные» с коэффициентом 501.00.
Кроме жеребьёвки Лиги чемпионов, 30 августа в Монако состоялась также церемония награждения лучшего игрока европейского сезона в мужском клубном футболе — им стал Лука Модрич.
Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов начнутся 18 сентября. Заключительные игры в группах пройдут 12 декабря. Финал состоится 1 июня 2019 года в Мадриде, на стадионе «Метрополитано», домашней арене «Атлетико Мадрид».
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